6 يُكسبون النصر خبرة التتويج القاري

يضيف ستة لاعبين خبرة الحصول على البطولات القارية إلى قائمة فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي يواجه جامبا أوساكا الياباني، مساء السبت على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم «الأصفر»، بخمس نسخ من دوري أبطال أوروبا، ونسختين من كأس السوبر الأوروبي.

ورفع رونالدو «ذات الأذنين» مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008، ومع ريال مدريد الإسباني في 2014 وثلاث مرات متتالية، 2016 و2017 و2018.

وتُوِّج الجناح السنغالي ساديو ماني بالبطولة ذاتها 2019 مع ليفربول الإنجليزي، وشارك بعدها بأشهر في تحقيق الفريق ذاته كأس السوبر الأوروبي.

وأحرز الجناح الفرنسي كينجسلي كومان هدف فوز بايرن ميونيخ الألماني 1-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري الأبطال 2020.

وقضى المهاجم البرتغالي جواو فيليش النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص إيه سي ميلان الإيطالي، معارًا من تشيلسي الإنجليزي. لكنه سُجِّل فائزًا مع لاعبي «البلوز» بدوري المؤتمر الأوروبي، لمشاركته في عددٍ من مباريات المسابقة قبل بدء الإعارة.

وتُعدّ بطولة كوبا سود أمريكانا الإنجاز الجماعي الوحيد في مسيرة البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، الذي فاز بها مع أتلتيكو بارانينسي في 2021 عندما كان النهائي برازيليًا خالصًا، أمام ريد بول براجانتينو.

وفاز عبد الله الحمدان، المهاجم المنضم حديثًا إلى النصر، بدوري أبطال آسيا 2021 مع الهلال.