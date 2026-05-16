ساحة العدل تودع فعالية «السامر والمحاورة»

أسدلت هيئة المسرح والفنون الأدائية الستار على فعالية «السامر والمحاورة» التي نظمت في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، بمشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 22 مارس حتى 15 مايو 2026، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت مع الفنون الأدائية التقليدية والشعرية في السعودية.

وشكّلت الفعالية مساحة ثقافية جمعت بين الشعر والأداء الجماعي، بمشاركة أكثر من 60 مؤديًا لفن السامر، و30 شاعرًا في فن المحاورة، إلى جانب 35 مرددًا.

وشهدت حفلات المحاورة مشاركة العديد من الشعراء، منهم حبيب العازمي، ومصلح بن عياد، وفواز العزيزي، وإبراهيم الشيخي، وعبد الحميد الفهمي، وثامر الشاماني، ومنيف المنقرة، ومحمد السناني، وفلاح القرقاح، وفالح الغنامي، وسامي السفياني، وعبد العزيز الخياري، وراشد السحيمي، ومحمد المسعودي، ووصل العطياني، وحامد القارحي، وطلال الشمري، ومحمد بن مسيلم.