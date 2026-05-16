مصدر لـ«الرياضية»: ملف السوبر لم يحسم.. وطلب الكويت رسمي

كشف لـ«الرياضية» مصدر خاص عن أن ملف تنظيم كأس السوبر السعودي 2026ـ2027، خارج السعودية لم يُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى وجود أكثر من عرض لاستضافة البطولة، تدرس حاليًا من قبل اللجان المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار العرض الأنسب، على أن يُعلن مقر الاستضافة الرسمي بعد الانتهاء من دراسة الملفات كافة.

ورفض المصدر تحديد الدولة الأقرب لاستضافة النسخة المقبلة، مؤكدًا أن الكويت تقدمت رسميًا بطلب لاستضافة البطولة.

وكانت «الرياضية » أشارت في 11 مايو، إلى أن وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يضم 10 أعضاء، زار الإثنين منشآت رياضية وفندقية في الكويت، يتقدمها ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن جولة تفقدية للوقوف على جاهزية المنشآت المرشحة لاستضافة البطولة، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وضم الوفد ممثلين عن إدارات المسابقات والحكام والمراقبين والإعلام في الاتحاد السعودي، على أن يرفعوا تقريرًا فنيًا ولوجستيًا عن الزيارة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستضافة.

وتشارك في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي أندية النصر والأهلي والقادسية والخلود، الذي حل بديلًا للهلال الموقوف على خلفية اعتذاره عن عدم خوض النسخة الماضية أمام الأهلي في هونج كونج.