ليفاندوفسكي يرحل.. وبرشلونة: أنت أسطورة

أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، مغادرته النادي الكتالوني هذا الصيف مع نهاية عقده.

وقال ليفاندوفسكي في منشور بثه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «بعد أربعة أعوام مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت المضي قدمًا، أُغادر وأنا أشعر أن المهمة اكتملت. أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب».

وأضاف النجم البولندي: «برشلونة عاد إلى المكان الذي ينتمي إليه، لن أنسى أبدًا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى. كاتالونيا مكاني على هذه الأرض».

وسجل المهاجم المخضرم، البالغ 37 عامًا، 119 هدفًا مع بطل إسبانيا في 191 مباراة ضمن مختلف المسابقات منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الألماني عام 2022.

وأسهم ليفاندوفسكي في تتويج برشلونة بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، بينها لقب الموسم الجاري، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا عام 2025.

وانضم المهاجم البولندي إلى برشلونة في فترة كان يعاني خلالها النادي الكاتالوني ماليًا، ليسهم في إعادته إلى عرش الكرة الإسبانية، والمنافسة مجددًا في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفاندوفسكي مباراته الأخيرة على ملعب «كامب نو» بقميص برشلونة، الأحد، أمام ريال بيتيس، بعدما أكد الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، أنه سيبدأ اللقاء أساسيًا، متابعًا: «تحدث إلى الفريق وودّع الجميع، وقال إن الفترة التي قضاها هُنا في برشلونة كانت رائعة بالنسبة له، عملت مع روبرت لأعوام، وفزنا معًا بتسعة ألقاب، وكل الألقاب التي حققتها كانت معه، بالنسبة لي، العمل معه شرف. لاعب محترف، كان يبذل كل يوم أقصى ما لديه جسديًا ليبقى في أعلى مستوى، هو قدوة مثالية للاعبين الشباب، ولهذا السبب لا يزال يلعب بهذا المستوى».

ووصف فليك ليفاندوفسكي بـ«إنسان رائع، ولاعب من الطراز العالمي».

وكتب برشلونة عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف، وكل قتال، وكل لحظة سحرية بقميص هذه الألوان. جاء نجمًا، ويغادر أسطورة».

ويُعد ليفاندوفسكي أحد أكثر المهاجمين غزارة تهديفية في جيله، وأنهى موسمه الأول في الدوري الإسباني أفضل هداف تحت قيادة تشافي هرنانديز.

وفي الموسم الجاري، عمل فليك مداورة في مركز رأس الحربة مع الدولي الإسباني فيران توريس، وسجل ليفاندوفسكي 18 هدفًا في 44 مباراة.

ولم يكشف المهاجم البولندي وجهته المقبلة، لكن عددًا من التقارير الصحافية العالمية ربطته بأندية سعودية، وأمريكية.