المرة الأولى.. فريق فيرستابن يظهر في «نوربورجرينج»

احتل فريق مرسيدس المدعوم من رد بُل بقيادة ماكس فيرستابن، بطل العالم لسباقات فورمولا ​1 للسيارات أربع مرات، المركز الرابع في التجارب التأهيلية، وفي المشاركة الأولى للسائق الهولندي في سباق التحمل «نوربورجرينج» 24 ساعة.

وقال فيرستابن على موقعه الإلكتروني بعد أن سجل سادس ⁠أسرع لفة في المرحلة الثانية: «شعرت بارتياح ‌في السيارة. بالطبع، ‌كان هدفنا الوصول إلى ​الجولة الثالثة من ‌التجارب التأهيلية. ليست مهمة سهلة مع ‌هذا المستوى من المنافسة، هناك الكثير من السيارات السريعة، لكننا تمكنا من تحقيق ذلك. كانت اللفة الأخيرة سريعة بما يكفي. لحسن الحظ، ‌كان الطقس جافًا، وشعرت بالراحة في السيارة».

وسجل الإسباني داني خونكاديا، السائق المساعد، زمنًا قدره ثماني دقائق و12.005 ثانية في الجولة النهائية التي امتدت على ‌مسافة 25 كيلومترًا ‌على الحلبة الألمانية ​الشهيرة باسم «الجحيم ​الأخضر».

وذهب مركز ⁠أول المنطلقين إلى سيارة رد بُل «تيم إيه.بي.تي لامبورجيني رقم 84»، إذ سجل السائق الألماني لوكا إنجستلر زمنًا قدره ثماني دقائق و11.123 ثانية.

ويشارك فيرستابن في السباق بسيارة «جي.تي.3»⁠ ⁠إلى جانب خونكاديا والفرنسي جول جونون، والنمساوي لوكاس أوير.

وسبق وأن كشف فيرستابن عن أن المشاركة في السباق أحد طموحاته، وتمكن من المشاركة بفضل توقف بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

وأثار ظهور فيرستابن الأول اهتمامًا كبيرًا، إذ نفدت تذاكر السباق بالكامل للمرة الأولى في تاريخ هذا الحدث.

ويبدأ السباق، الذي يضم 161 مشاركًا، ما يجعله ​أكبر سباق منذ ​أكثر من 10 أعوام عبر 23 فئة، مساء السبت.