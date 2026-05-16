أكوستا يُنهي انتظار 588 يوما.. وينطلق أولا

أنهى الإسباني بيدرو أكوستا، متسابق «كيه.تي.إم» انتظارًا دام 588 يومًا، ليحقق مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة كاتالونيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدرَّاجات ​النارية، السبت.

وقال ‌أكوستا: «أنا سعيدٌ للغاية، يبدو ​أنَّ ‌الدراجة ⁠تتناسب حقًا ​مع الأجواء ⁠والحلبة، صحيح أنه لا يزال هُناك الكثير من الأمور التي يجب التحقق منها».

ونفذ أكوستا لفة سريعة في دقيقة و38.068 ثانية، إذ حقق المتسابق الإسباني صاحب الـ 21 عامًا، مركز الانطلاق الأول للمرة الثانية في مسيرته بعد جائزة اليابان الكبرى عام 2024.

وينضم إلى أكوستا في الصف الأول فرانكو موربيديلي متسابق «في.آر.46»، وأليكس ماركيز من فريق جريسيني ريسنج، وفي الصف الثاني راؤول فرنانديز من فريق تراك هاوس، ويوهان زاركو من «إل.سي.آر» هوندا، وفابيو جيانانتونيو متسابق «في.آر.46 ⁠ريسنج».

وتحوَّل مطلع الأسبوع الجاري بالنسبة لفريق ‌أبريليا، الذي كان من المفترض ‌أن يستغل فيه زخمه بعد احتلاله ​المراكز الثلاثة الأولى في سباق ‌جائزة فرنسا الكبرى الأسبوع الماضي، إلى كارثة، بعدما اضطر ‌مارتن، الذي حقق ثنائية سباق السرعة والسباق الرئيس في لومان، إلى خوض الجولة الأولى من التجارب التأهيلية قبل أن يتعرض لحادثه الثالث في الأسبوع.

وعلى الرغم من تأهله إلى ‌الجولة الثانية من التجارب التأهيلية إلى جانب موربيديلي، لم يتمكن المتسابق ⁠الإسباني من ⁠تحسين زمنه وسيبدأ السباق من المركز التاسع.