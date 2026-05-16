قبل النصر.. أوساكا يحفز اللاعبين بـ«علم»

حرصت إدارة نادي جامبا أوساكا على تحفيز لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام النصر السعودي، الذي ينظم على ملعب «الأول بارك» عند الـ 08:45 من مساء السبت، بطريقة مختلفة.

ونشر الجهاز الإداري لنادي مدينة سويتا التابعة لمحافظة أوساكا تواقيع مشجعيه على علم يتوسطه شعار النادي، ويحمل اللونين الأزرق والأسود، وتم تعليقه في أكثر من موقع، مثل مدخل صالة الطعام في الفندق المخصص للبعثة، والمداخل المؤدية إلى غرف اللاعبين، وموقع تبديل الملابس، وواجهة غرفة تبديل الملابس المخصصة للضيوف في ملعب «الأول بارك» الذي سيحتضن النهائي.

وتعد هذه الطريقة جزءًا من تحفيز طاقات اللاعبين، سعيًا منها إلى خلق التحدي للتويج باللقب القاري.

ويملك أوساكا العديد من الإنجازات منذ أن تأسس عام 1980 بمسمى «ماتسوشيتا إلكتريك» في محافظة نارا اليابانية، قبل أن يتم تغييره إلى «جامبا أوساكا»، مع انطلاق دوري المحترفين الياباني في بداية التسعينيات.

ويعد موسم 2014 أجمل مواسمه، بعد أن حقق الثلاثية التاريخية: الدوري الياباني، وكأس الرابطة، وكأس الإمبراطور.

وتاريخيًا، حقق كأس الإمبراطور خمس مرات، ولقب كأس الدوري الياباني مرتين، وكأس السوبر مرتين، ودوري الدرجة الثانية مرة واحدة، وأهم إنجازاته القارية موسم 2008، حينما توج بلقب دوري أبطال آسيا.