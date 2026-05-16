أوساكا يخصص منطقة المشجعين في اليابان

خصصت إدارة جامبا أوساكا الياباني منطقة للمشجعين في المدينة التابعة للنادي، لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا 2، التي تجمعه أمام النصر السعودي عند الـ 08:45 من مساء السبت على ملعب «الأول بارك» في الرياض، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، السبت.

ونشر حساب النادي الرسمي الموقع المخصص للجماهير الراغبة في متابعة النهائي، التي ينطلق عند الـ 02:45 فجر الأحد بتوقيت مدينة أوساكا، مع رسم تصوري وتقديم بعض التعليمات والتنبيهات للجماهير.

وأشار إلى أن الموقع سيفتتح عند الـ 01:00 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، على أن تبدأ الفعاليات بعد ساعة من الافتتاح، على أن يستخدم القادمون بالسيارة مواقف متعدد الطوابق والمسطح، وللدراجات النارية استخدام موقف السيارات «A متعدد الطوابق»، ولركن الدراجات الهوائية موقف السيارات «A» وموقف الدراجات خلف عجلة فيريس.