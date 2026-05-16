الأهلي.. يايسله يحدد الخيارات الأجنبية

اختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اللاعبين الأجانب الثمانية، المنتظر أن يعتمد عليهم خلال مواجهة الخلود، السبت عند الـ 09:00 مساءً على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووقعت اختيارات يايسله بشكل مبدئي على كل من السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، الإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، الإنجليزي إيفان توني، والفرنسيين فالنتين أتانجانا وإنزو ميلو، على أن يعتمد على القائمة الأساسية قبل الاجتماع الفني عصر السبت، الذي يسبق التوجه إلى ملعب المباراة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في دوري المحترفين برصيد 75 نقطة، وفقد المنافسة على اللقب حسابيًّا عقب فوز النصر على الشباب في الجولة قبل الماضية.

ويتبقى لحامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم مواجهتان في دوري روشن أمام الخلود والخليج.