حكم النهائي الآسيوي.. انطلق من النخبة والأخضر دشّن الدولية

في عام 1992، وتحديدًا 23 مايو، وُلد عبد الله جمالي في الكويت دون علمه أن الملاعب ستصبح مكانه الذي يحتضن نجوميته، ليس لاعبًا يركض خلف الكرة، بل حكمًا يفرض سلطته بصافرته وسط الملوك والنجوم، في مسيرة شقّها بخطوات محسوبة نحو الواجهة القارية.

كانت الملاعب الكويتية مدرسته الأولى، قبل أن ينتسب جمالي إلى قائمة حكام الفيفا الدولية منذ عام 2019، وهو مسار لا يُسلَك إلا بعد أعوام من التدرج في دوائر التحكيم المحلية والإقليمية، بدءًا من دوري النخبة الكويتي الذي صقل أدواته وعرّفه على ضغط المباريات الحساسة قبل أن تنفتح أمامه بوابات القارة.

أول مباراة دولية معروفة أدارها جمالي كانت مواجهة تجريبية بين السعودية وغينيا الاستوائية في مارس 2019، وكان ذلك إيذانًا بدخوله عالم التحكيم الدولي من بابه الرسمي، ليُعقب تلك المباراة بحضور آسيوي متصاعد، أدار فيه مباريات في تصفيات بطولة آسيا تحت 20 عامًا 2023، ثم نصف النهائي في البطولة، فضلًا عن مباراة في كأس الخليج 2023، قبل أن يُكلَّف بمهمات حكم الفيديو في كأس العالم تحت 17 عامًا، وهي محطة ربطته بتجربة الفيفا الاحترافية عن قرب، وعجّلت بنضجه التحكيمي.

في 2023 تحوّل جمالي رسميًا إلى حكم VAR، إذ أصبح مدرجًا في قائمة الفيفا لحكام الفيديو منذ ذلك العام، ما أضاف إلى رصيده بُعدًا تقنيًا يواكب تطور اللعبة، ويعكس استعداده للتعامل مع جيل جديد من أدوات التحكيم التي تعيد رسم حدود الخطأ والصواب داخل أرضية الملعب.

على امتداد مسيرته، أدار جمالي 32 مباراة رسمية، أشهر فيها 80 بطاقة صفراء واثنتين حمراء، واحتسب 13 ركلة جزاء، وهي أرقام تُترجم أسلوبه الذي يجمع بين الحزم في مواجهة الاحتقان، والجرأة في اتخاذ القرار داخل المنطقة الحرجة.

وصف بأنه أحد الحكام المميزين في القارة الآسيوية، وأن إدارته للمباريات مميزة، وهو توصيف يتسق مع المسار الذي رسمه الاتحاد الآسيوي له عبر أعوام من التصاعد التدريجي نحو المواجهات الأثقل وزنًا.

في أبريل 2026، أعلن الفيفا عن قائمة تضم 170 حكمًا لإدارة مباريات كأس العالم 2026، ودخل جمالي تلك القائمة ضمن حكام الفيديو المُختارين من الكويت، غير أن اسمه أُبعد لاحقًا عن القائمة النهائية.

اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقع على طاقم تحكيم كويتي كامل لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر السعودي وجامبا أوساكا الياباني، يقوده جمالي حكمًا للساحة، ويعاونه علي جراغ مساعدًا أول، وسعود الشمالي مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى عمار أشكناني مهمة الحكم الرابع، ويضطلع عبد الهادي العنزي، وعبد الله الكندري، بمهمة حكم الفيديو، في مواجهة تحتضنها الرياض، مساء السبت، على ملعب الأول بارك.