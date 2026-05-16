ألمانيا تجهز فايجل.. والقادسية يستعيده في جيرونا

يواصل الألماني جوليان فايجل، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، برنامجًا علاجيًا حاليًا في بلاده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدافع الألماني سيلتحق مع النادي الشرقي بمعسكر الفريق الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية، يوليو المقبل.

وأصيب فايجل في مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، التي خسرها فريقه 2ـ3، الأحد، 5 أبريل الجاري.

ولعب فايجل «30 عامًا»، 28 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى القادسية، الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة.

وكشف المصدر عن أن الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، سيجتمع مع إدارة النادي الأسبوع الجاري من أجل تجهيز الأمور المتعلقة بالموسم المقبل من صفقات جديدة على المستوى المحلي والأجنبي.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 74 نقطة من 22 انتصارًا، وثمانية تعادلات، وثلاث خسائر.

ويحل القادسية ضيفًا على الاتحاد، الخميس المقبل، ضمن الجولة 34 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.