الاتحاد.. كونسيساو يفاضل بين النصيري وألينيخيا

يحسم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، السبت، ملف المحترف الأجنبي الثامن الذي سينضم إلى قائمة فريقه المغادرة إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة الشباب، الأحد، ضمن منافسات الدوري، لتعويض غياب الهولندي ستيفن بيرجوين، الذي تأكد ابتعاده عن المباراة بسبب الإصابة، وفقًا لما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الجهاز الفني يدرس أكثر من خيار قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث تركز المفاضلة حاليًا بين المغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج ألينيخيا، بعد أن تم استبعاد الثنائي من مواجهة الاتفاق الماضية لأسباب فنية تتعلق باختيار القائمة الأجنبية المشاركة.