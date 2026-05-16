قبل النهائي بـ4 ساعات.. نفاد 22 ألف تذكرة

واصلت جماهير نادي النصر سعيها للحصول على تذاكر المواجهة النهائية لدوري أبطال آسيا 2، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام جامبا أوساكا، قبل انطلاقة المباراة بساعات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنه تم بيع 22.449 ألف تذكرة، حتى لحظة إعداد الخبر قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات من إجمالي، التذاكر المخصصة للنهائي القاري، بحجم الطاقة الاستيعابية لملعب «الأول بارك» الذي يحتضن مباريات النصر، البالغ 26 ألف مقعد.

وتفاوتت أسعار التذاكر في نهائي آسيا، إذ بلغ أقل سعر للتذكرة الواحدة 80 ريالًا، فيما وصل أعلى سعر لـ«البوكسات» الغرف الزجاجية أعلى المدرجات، إلى 17.500 ريال.

وبلغ سعر لاونج بليتينوم 5400، وجناح بليتينوم 5800، وجاليري لاونج 4 آلاف ريال، وبليتينوم لاونج شمال وجنوب 6 آلاف ريال، والأول برايم 7 آلاف.

وتسعى الجماهير النصراوية إلى الاحتفال بالتتويج الأول على ملعب «الأول بارك»، منذ أن خصص لفريقها الأول لكرة القدم، في 26 أكتوبر 2020 الذي حمل اسم «مرسول بارك» في 17 نوفمبر من العام الأول، قبل تغييره مجدَّدًا في أبريل 2023، وبات «الأول بارك».

وسجلت مواجهة النصر والهلال الثلاثاء الماضي ضمن الجولة 32 من دوري روشن السعودي، حضور الجماهير بالطاقة الاستيعابيه بـ26003 مشجع.