الهلال يواجه نيوم بتغييرين

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة نيوم، السبت، في الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي بتشكيلة أساسية طرأ عليها تغييران، مقارنة بالتي بدأت لقاء الديربي أمام النصر في الجولة الماضية.

وتضمن التغييران عودة سلطان مندش والبرازيلي ماركوس ليوناردو إلى القائمة الأساسية على حساب سالم الدوسري والفرنسي كريم بنزيما، الغائبين بداعي الإصابة، بعد أن كانا ضمن القائمة التي بدأت مباراة النصر الماضية.

في المقابل، ثبَّت الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية على التوالي، وهم: المغربي ياسين بونو، البرتغالي روبن نيفيش، حسان تمبكتي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، متعب الحربي، الصربي سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، محمد كنو، والبرازيلي مالكوم فيليبي.

ويدخل الفريق الهلالي لقاء نيوم بطموح تحقيق انتصار يبقي على آماله في الظفر بلقب الدوري، إذ إنَّ تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة سيمنح اللقب لغريمه التقليدي قبل جولة من النهاية.

ويحتل الأزرق المركز الثاني بـ 78 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر، المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

وعلى الجانب الآخر، يطمح نيوم، الثامن بـ 44 نقطة، إلى رد الدين لمضيفه بعد الخسارة أمامه 1ـ2 في الدور الأول.