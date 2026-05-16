نيوم يعيد ميسي والبريك أمام الهلال

أعاد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، مواطنه ريان ميسي ومحمد البريك إلى القائمة الأساسية في مباراة الهلال، السبت، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

واعتمد جالتييه على ميسي والبريك أساسيين بعد أن شاركا بديلين أمام الشباب خلال المواجهة التي كسبها نيوم 2ـ1 في الجولة الماضية، وجاءت عودتهما على حساب الجزائري سعيد بن رحمة وعبد الملك العييري، اللذين كانا أساسيين في اللقاء الأخير.

وبخلاف هذين التغييرين، فقد تألفت تشكيلة نيوم من الأسماء نفسها التي بدأت مباراة الشباب، وضمت: البولندي مارسين بولكا، حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، الفرنسي ناثان زيزي، خليفة الدوسري، فارس عابدي، الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز، الإيفواري أمادو كوني، علاء حجي، والفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ 78 نقطة قبل مباراتهما على ملعب المملكة أرينا.