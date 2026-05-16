سلتيك يحبط هارتس ويتوّج باللقب الـ 56

تُوِّج فريق سلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 56 تاريخيًّا والخامس على التوالي، بعد فوزه على منافسه المباشر وضيفه هارتس 3ـ1، السبت، في الجولة الأخيرة.

واحتفل المدرب مارتن أونيل، البالغ من العمر 74 عامًا، بتحقيق لقب الدوري مع سلتيك للمرة الرابعة في مسيرته، والأولى منذ 21 عامًا. كما واصل الفريق هيمنته على بطولة الدوري للمرة 14 خلال المواسم الـ 15 الأخيرة.

وكان هارتس، متصدر جدول الترتيب حتى الجولة الأخيرة، بحاجة إلى نقطة فقط ليتوَّج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1960، وليفك احتكار سلتيك ورينجرز للبطولة، إذ إنَّ آخر فريق غيرهما حصل على اللقب هو إبردين عام 1985.

افتتح هارتس التسجيل برأسية لورانس شانكلاند، مستغلًا ركلة ركنية «43». لكن سلتيك تعادل قبل ⁠نهاية الشوط الأول ⁠من ركلة جزاء سدَّدها أرني إنجلز.



واندفع سلتيك للأمام مع اقتراب صافرة النهاية، وسجَّل دايزن مايدا هدفًا من مسافة قريبة «87»، تم احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR».

حاول هارتس، الذي تصدر الترتيب منذ بداية أكتوبر الماضي، الرد في الوقت المحتسب بدل الضائع، وفي محاولة يائسة أخيرة، تقدم الجميع إلى الأمام، بما فيهم حارس المرمى لتنفيذ ركلة ركنية، لكن الكرة وصلت إلى كالوم أوزماند الذي انطلق بها سريعًا نحو المرمى الخالي ويضع الكرة فيه هدفًا ثالثًا.

وبانتهاء منافسات الدوري الإسكتلندي، حلَّ رينجرز صاحب الـ 55 لقبًا في المركز الثالث، وماذرويل رابعًا ليضمن تأهله إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، أما هيبرنيان الخامس فيأمل تتويج سلتيك بالكأس المحلية، ليتأهل إلى الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.