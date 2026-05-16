احتفالية سلتيك

واصل فريق سلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم هيمنته على بطولة الدوري الممتاز بتتويجه باللقب الـ 56 تاريخيًّا والخامس على التوالي، بعد فوزه على منافسه المباشر وضيفه هارتس 3ـ1 السبت في الجولة الأخيرة. وكان هارتس، متصدر جدول الترتيب، بحاجة إلى نقطة ليفوز بالدوري للمرة الأولى منذ 1960. وبهذا التتويج الأخير فكَّ سلتيك ارتباطه بغريمه التقليدي رينجرز، صاحب الـ 55 لقبًا. وقاد الفريق إلى اللقب المدرب مارتن أونيل «74 عامًا» الذي تُوِّج معه للمرة الرابعة في مسيرته، والأولى منذ 21 عامًا. (رويترز)