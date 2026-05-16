رواتب المنتخبات السعودية ترتفع إلى نصف مليار

أظهر التقرير المالي للجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ارتفاع رواتب ومميزات الموظفين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات السعودية إلى 543 مليونًا و117 ألف ريال، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2025.

وينتظر أن يعرض التقرير المالي، الذي تحتفظ «الرياضية» بنسخة منه، في اجتماع الجمعية العمومية، الإثنين.

وكشف التقرير عن زيادة بلغت 107 ملايين ريال في الرواتب والأجور فقط خلال عام 2025، مقارنة بالفترة السابقة، ليصل إجمالي الرواتب والأجور إلى 383 مليونًا و419 ألف ريال.

وأوضح التقرير أنَّ سبب الزيادة يعود إلى تمديد الفترة المالية لتصبح 18 شهرًا بدلًا من 12 بعد تغيير نهاية السنة المالية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعاقد مع الأجهزة الفنية للمنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، وتكاليف إنهاء التعاقد مع الأجهزة الفنية السابقة للمنتخب الأول والأولمبي والناشئين.

كما شملت الزيادة رواتب العاملين في مراكز التدريب والحكام المحترفين وشبه المحترفين والتعيينات الجديدة.