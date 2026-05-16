النصيري يعوّض بيرجوين أمام الشباب.. واستبعاد شراحيلي وحامد

استقرَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على ضم المغربي يوسف النصيري إلى قائمة الفريق المغادرة إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الشباب، الأحد، في اللقاء المؤجَّل من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، لتعويض غياب الهولندي ستيفن بيرجوين، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأكدت المصادر ذاتها استبعاد أحمد شراحيلي وحامد الغامدي من القائمة المغادرة إلى الرياض، فيما فضَّل الجهاز الفني الاعتماد على النصيري ضمن الخيارات الأجنبية المتاحة للمواجهة المرتقبة على ملعب «SHG أرينا» بعد استبعاده عن لقاء الاتفاق الماضي بقرارٍ فني يتعلَّق باختيار القائمة الأجنبية المشاركة.

وكان الاتحاد أعلن رسميًّا تعرُّض بيرجوين لإصابةٍ جزئيةٍ في الرباط الجانبي الأوسط للركبة اليمنى، ما سيحرمه من المشاركة في آخر مباراتين من الموسم، موضحًا أن اللاعب بدأ برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.