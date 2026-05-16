شتوتجارت إلى دوري الأبطال.. وهبوط هايدنهايم وسانت باولي

انتزع فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا عقب تعادله السبت أمام أينتراخت فرانكفورت 2-2 لحساب الجولة الـ 34 الأخيرة، ليرافق كل من بايرن ميونيخ، المتوّج سابقًا باللقب، وبوروسيا دورتموند الوصيف ولايبزيج الثالث.

وخاض شتوتجارت سباقًا محمومًا مع هوفنهايم وباير ليفركوزن على المركز الرابع، إلا أن تعادله أمام فرانكفورت كان كافيًا لحسم الأمور لمصلحته ليضمن مشاركته السابعة في دوري الأبطال.

ولم يأت تأهل الفريق من دون معاناة، إذ وبعد ان استهل المباراة بقوة متقدمًا بهدفين عبر الإسباني شيما أندريس «10» والدنماركي نيكولاس نارتي «45+4»، عاد أينتراخت ليفرض التعادل عن طريق جوناثان بوركادت بهدفين من ركلتي جزاء «72» و«90+2».

وعزّز شتوتجارت رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطة عن هوفنهايم الذي أهدر فرصة التأهل بخسارة قاسية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 0-4، وبثلاث نقاط عن ليفركوزن الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه هامبورج 1-1.

وسيشارك هوفنهايم وليفركوزن في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وفرايبورج السابع في دوري المؤتمر «كونفرنس ليج».

وفي معركة القاع، هبط كل من هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية برصيد 26 نقطة، بعد أن خسرا على ملعبيهما أمام ماينتس 0-2، وفولفسبورج 1-3.

أما فولفسبورج، الذي أنهى الموسم برصيد 32 نقطة في المركز الـ 16، فسيخوض ملحق البقاء أمام صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية والذي يتنافس عليه كل من إلفيرسبيرج وهانوفر وبادربورن.

من جهته، واصل بايرن ميونيخ احتفالاته بالتتويج بلقبه الـ 35 بعدما اكتسح كولن 5-1 من بينها ثلاثية لهدافه الإنجليزي هاري كاين.

وأنهى الفريق الموسم مسجلا 122 هدفا في الدوري، بينها 36 لكين الذي رفع رصيده إلى 59 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم. وأنهى البافاري موسمه بـ 89 نقطة بفارق 16 عن دورتموند الثاني الذي فاز خارج أرضه على فيردر بريمن 2-0، و24 نقطة عن لايبزيج الثالث الذي سقط امام فرايبورج 1-4.