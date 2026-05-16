بكعب سيمينيو.. سيتي يخطف كأس الاتحاد من تشيلسي

تُوِّج فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على تشيلسي 1ـ0، الأحد، على ملعب ويمبلي في لندن.

وتحت أنظار الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، ورئيس الاتحاد، تقمَّص المهاجم الغاني سيمينيو دور البطولة في اللقاء بتسجيله الهدف الوحيد عند الدقيقة 71 بتسديدةٍ بعقب قدمه، ليقود فريقه إلى لقبه المحلي الثاني الموسم الجاري بعد كأس الرابطة على حساب أرسنال، مارس الماضي.

ويأمل سيتي الحصول على لقبه المحلي الثالث، إذ يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر قبل جولتين على نهاية الموسم.

وأصبح سيتي، الذي وصل إلى النهائي للمرة الـ 15، رابع فريقٍ يمتلك ثمانية ألقابٍ في المسابقة بعد تشيلسي، وليفربول، وتوتنام، وبفارق لقبٍ أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، فيما يحمل أرسنال الرقم القياسي بـ 14تتويجًا.

وواصل «السماوي»، الذي حقق 11 انتصارًا وثلاثة تعادلاتٍ في اللقاءات الـ 14 الأخيرة بين الفريقين بجميع البطولات، تفوُّقه الساحق على «البلوز».

أما تشيلسي، ففشل في كسر تلك السلسلة الكارثية، وتحقيق انتصاره الأول على سيتي منذ خمسة أعوامٍ، وتحديدًا منذ تغلُّبه عليه 1ـ0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، 29 مايو 2021.

وبهذا الانتصار، رفع سيتي رصيده إلى 70 انتصارًا على تشيلسي في مختلف المسابقات، مقابل 71 للفريق اللندني، بينما تعادلا في 42 لقاءً.

واستعاد سيتي، الذي سجل ظهوره الرابع تواليًا في النهائي، اللقب الذي فقده في 2024 و2025 أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول باستثناء هدفٍ ملغى لسيتي عبر النرويجي إيرلينج هالاند بسبب التسلل «27»، وفرصةٍ أخرى له تصدَّى لها الحارس الإسباني روبرت سانشيز «43».

واستهلَّ «السماوي» الشوط الثاني، الذي شهد دخول الفرنسي ريان شرقي بدلًا من المصري عمر مرموش، بفرصةٍ لسيمينيو بعد عرضيةٍ من نيكو أورايلي، لكنَّ رأسيته علت العارضة «47».

وجاء هدف الفوز بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ حين تبادل هالاند الكرة مع البرتغالي برناردو سيلفا قبل أن يعكسها من الجهة اليمنى في اتجاه سيمينيو الذي حوَّلها بكعب القدم في الزاوية اليمنى الأرضية في الدقيقة 71.

وكاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز أن يدرك التعادل سريعًا بمحاولةٍ من مسافةٍ قريبةٍ بعد تمريرةٍ رأسيةٍ من ليفاي كولويل، لكنَّ الكرة علت العارضة «74».