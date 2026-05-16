كومان وأنجيلو على الدكة.. 3 أسماء تغيّر تشكيل النصر

يخوض عبد الرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، وزميلاه أيمن يحيى وسعد الناصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت، بصفة أساسية.

ويبدأ الناصر وزميلاه المباراة بدلًا من ثلاثة آخرين شاركوا أساسيين في لقاء الديربي الأخير أمام الهلال.

ويشغل غريب مكان الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، فيما يشارك الناصر بدلًا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، ويقتحم أيمن تركيبة الخط الخلفي ظهيرًا أيسر في ظل غياب المدافع عبد الإله العمري.

وبعد شكوك حامت حول جاهزية بروزوفيتش والعمري وكومان طوال الأيام السابقة للقاء، خرج الأول والثاني من القائمة، فيما يجلس الثالث على مقاعد البدلاء.

ويظهر على الدكة أيضًا البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، الذي غاب عن الديربي بداعي الإصابة، ويستمر زميله علي الحسن في تعويضه ضمن التشكيل الأساسي.

وتشمل قائمة غيابات النصر في المباراة النهائية عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، الذي يعاني من إصابة عضلية داهمته قبل مواجهة الهلال.

وكانت «الرياضية» أشارت في وقت سابق إلى صعوبة مشاركة أنجيلو، والعمري، وكومان، ونوّهت كذلك إلى تأكد غياب بروزوفيتش والخيبري عن اللقاء.

ويبدأ النصر المباراة بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وأيمن يحيى.

ويتشكل خط الوسط من علي الحسن وسعد الناصر، بينما يعتمد النصر في الهجوم على البرتغاليين جواو فيليش وكريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، وعبد الرحمن غريب.

وعلى دكة البدلاء، ينتظر الفرصة 12 لاعبًا، بينهم 9 محليين، إلى جانب أنجيلو وكومان، والعراقي حيدر عبد الكريم، صانع اللعب.