أمام الخلود.. الأهلي يغيّر 3

أجرى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييراتٍ في مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي مقارنةً بتلك التي خاض بها لقاء التعاون الماضي.

ودخل السنغالي إدوارد ميندي في التشكيل الأساسي بدلًا من عبد الرحمن الصانبي، فيما حلَّ الإيفواري فرانك كيسيه عوضًا عن الفرنسي فالنتين أتانجانا، وجاء زياد الجهني مكان فراس البريكان.

واحتفظ الألماني ببقية الأسماء حيث تكوَّن الدفاع من التركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجير إيبانيز، وعلي مجرشي، والبلجيكي ماتيو دامس.

وفي خط الوسط صالح أبو الشامات، والفرنسي إنزو ميو، وعلى الجناح الأيمن الجزائري رياض محرز، وفي الهجوم الإنجليزي إيفان توني.

ويدخل الأهلي المباراة وفي رصيده 75 نقطةً بالمركز الثالث بعد 23 انتصارًا، وستة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث خسائر.