مدرب جامبا يبعد الحارس الأساسي ويدفع بالصاعد

قرَّر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، الاعتماد في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام النصر، السبت، على حارس مرمى لم يخض أي دقيقة طوال البطولة.

واختار المدرب في التشكيل روي أراكي، حارس المرمى البالغ من العمر 18 عامًا، فيما يضع زميله ماساكي هيجاشيجوتشي، الذي شارك أساسيًّا في جميع مباريات الفريق منذ بداية البطولة على دكة البدلاء.

ويتضمن التشكيل 9 لاعبين يابانيين، إضافة إلى اسمين أجنبيين هما التونسي عصام الجبالي، والتركي دنيز هوميت، ثنائي الهجوم.

ويدخر المدرب على مقاعد البدلاء الجناح البرازيلي ويلتون فيليبي، وهو الاسم المتبقي من أجانب الفريق الياباني الثلاثة.

وسبق للتونسي الجبالي تمثيل فريق الوحدة السعودي عام 2019 في تجربة احترافية قصيرة.