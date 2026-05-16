«فيجن» يخطف لقب «CODMOBILE»

تُوج فريق «فيجن» للرياضات الإلكترونية، السبت، بلقب بطولة لعبة «كول أوف ديوتي موبايل» «CODMOBILE» لعام 2026، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

ونجح الفريق في حسم اللقب، بعد تفوقه على منافسيه في الأدوار النهائية من البطولة المنظمة عن بعد.

وتنظم هذه البطولة من قِبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ضمن فئة «التحدي»، التي تهدف إلى تمكين الأندية الإلكترونية، وصقل المواهب المحلية في الألعاب الجماعية.

ويهدف نادي «فيجن» بعد التتويج إلى تعزيز رصيده النقطي في الترتيب العام لبطولة الأندية، ومواصلة تقديم المستويات القوية لتمثيل السعودية في المحافل العالمية الإلكترونية المقبلة.