مارس 2027.. طرح «Sonic 4»

كشفت عددٌ من التقارير الصحافية المختصة في عالم الألعاب الإلكترونية، عن موعد طرح فيلم المغامرات الرسوم المتحركة «Sonic the Hedgehog 4»، والمستوحى من سلسلة ألعاب «سونيك 4».

وحسبما أوضحته التقارير، السبت، تقرر طرح العمل السينمائي الكارتوني 19 مارس من عام 2027، وذلك في دور العرض الأمريكية، والعالمية.

وأكدت استوديوهات «Paramount Pictures» الموزعة للعمل، أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا له، تمهيدًا لعرضه عالميًا، من دون أن تكشف عن الموعد المقرر.

ويشهد الجزء الثالث من فيلم المغامرة والرسوم المتحركة عودة المخرج جيف فاولر، إلى جانب مجموعة من نجوم الأداء الصوتي والتمثيل، منهم جيم كاري، وبن شوارتز، وإدريس إلبا، وكيانو ريفز.

يُذكر أن الفيلم استلهم أفكاره وقصصه من إصدارات الألعاب الكلاسيكية، وتحديدًا لعبة التنقل عبر الزمن «Sonic CD» التي صدرت عام 1993.