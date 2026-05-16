بعد 5 تعثرات.. الأخدود يكسب بالخليج

عاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد أن كسب نظيره الخليج 3ـ1 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي السبت.

وغاب الفريق الجنوبي عن الانتصارات الخمس جولات الماضية بعد خسارته أمام النصر وضمك والاتفاق والأهلي، إضافة إلى تعادله مع الخلود.

وتقدم الأخدود عن طريق الكاميروني كريستيان باسوجوج من ضربة جزاء عند الدقيقة 13، وأدرك التعادل للخليج النرويجي جوشوا كينج «18».

وفي الشوط الثاني نجح الأخدود في خطف نقاط المواجهة بواسطة هدفين أحرزها التوجولي خالد ناري «59»، وعبد العزيز آل هتيله «90+3».

وبالرغم من الانتصار إلا أن الأخدود فقد فرصة البقاء في منافسات الدوري بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الأخدود المرتبة الـ 17 في سلم الترتيب مالكًا 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلها تعادلات فيما خسر 23، وتجمد الخليج عند النقطة 37 بعد أن كسب 10 وتعادل 7 وخسر 16.