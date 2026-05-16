بثنائية نيوم.. الهلال يبقي حظوظ اللقب

تمسَّك فريق الهلال الأول لكرة القدم بحظوظه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي بعد تفوُّقه على ضيفه نيوم 2ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 33، السبت.

وافتتح الأزرق النتيجة بهدفٍ، حمل توقيع البرتغالي روبن نيفيش من ركلة جزاءٍ عند الدقيقة 10، وعزَّز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عبر سلطان مندش «58».

ورفع الفريق الهلالي رصيده إلى 81 نقطةً معزِّزًا موقعه في المركز الثاني، ومقلِّصًا الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين قبل جولةٍ واحدةٍ من المشهد الختامي للدوري.

وأصبح الأزرق العاصمي أمام سيناريو وحيدٍ لحسم لقب الدوري، إذ يحتاج إلى الفوز على الفيحاء مع خسارة أو تعادل النصر مع ضمك في المباراتين اللتين تُلعبان بتوقيتٍ واحدٍ الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

في المقابل، عاد نيوم إلى دوامة الخسائر بعد تعادلين وفوزٍ في آخر ثلاث جولاتٍ، وبذلك تجمَّد رصيده عند 44 نقطةً في المركز الثامن.