جوارديولا.. اللقب الـ 20 مع سيتي

رفع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، رصيده من الألقاب مع «السماوي» إلى 20 منذ وصوله عام 2016 قادمًا من بايرن ميونيخ، وذلك بعد فوزه بكأس الاتحاد السبت على حساب تشيلسي، وبات على مسافة 8 تتويجات فقط ليعادل الرقم القياسي للإسكتلندي أليكس فيرجسون، الذي كان ظهوره الأخير في 2013 مع مانشستر يونايتد.

وتغلب سيتي على الفريق اللندني بهدف دون رد على ملعب ويمبلي في لندن العاصمة بتوقيع المهاجم الدولي الغاني أنطوان سمينيو بعد أن حول تمريرة النرويجي إيرلينج هالاند بالكعب داخل الشباك في الدقيقة 71، ليمنح فريقه اللقب الثامن في البطولة.

وفي النهائي الخامس له والرابع تواليًا توج جوارديولا بالكأس مرتين عامي 2019 و2023، علمًا أنه خسر اللقب في 2024 و2025 أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وكانت أولى ألقاب جوارديولا في البطولة في 2019 عندما تغلب سيتي في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة. أما التتويج للمدرب الإسباني فكان أمام الغريم التقليدي وجاره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في 2023.

وتوج جوارديولا في ختام عام 2023، بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليصبح سيتي أول نادٍ إنجليزي في التاريخ يفوز بجميع البطولات الخمس في سنة ميلادية واحدة.

ويحتفظ جوارديولا بلقب أول مدرب يفوز بما يعتبره كل بلد كأكبر ثلاثية له مرتين، بعد أن فعل ذلك سابقًا مع برشلونة في موسم 2008-2009.

وخلال مسيرته مع برشلونة الإسباني توج بـ 14 لقبََا، ثم 7 مع بايرن ميونيخ الألماني.