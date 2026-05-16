بورتو يحتفل

أنهى فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، الموسم بالفوز بهدف نضيف على ضيفه سانتا كلارا، في الجولة الـ 34 والأخيرة، السبت. وجاء هدف بورتو، الفائز مسبقًا باللقب، الفوز بنيران صديقة من سيدني ليما لاعب سانتا كلارا بعد مرور 68 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «دراجاو». وعقب اللقاء احتفل بورتو باللقب الـ 31 في تاريخه مع جماهيره بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري. وحسم الفريق اللقب قبل جولتين من انتهاء الموسم الجاري، ورفع ر صيده إلى 88 نقطة في الصدارة (رويترز والفرنسية)