جالتييه: أتمنى الأفضل للهلال في مباراته الأخيرة

أقر الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، بصعوبة مجاراة الهلال في ظل ما وصفه بالفوارق الفنية بين الطرفين، متمنيًا في الوقت ذاته الأفضل للأزرق في مباراته الأخيرة بدوري روشن السعودي.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام الهلال 0ـ2 في الجولة الـ33 من الدوري، السبت: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وهناك فوارق فنية بين الفريقين، والهدف الأول سجل في وقت مبكر، وكان صعبًا مجاراة الهلال».

وأضاف مدرب نيوم: «دوري روشن يعد من أقوى الدوريات، وستة فرق تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية، وأتمنى الأفضل للهلال في مباراته الأخيرة».

وتابع المدرب الفرنسي: «لاعبو الهلال لم يحصلوا على فرص عدا تسديدة سيرجي سافيتش، وكانت هناك صعوبة بالنسبة لنا للوصول إلى مرماهم».

وأكمل مدرب نيوم: «الهدف الثاني جاء من خطأ دفاعي وصعّب الأمر علينا، وبعده دفعنا ببعض من اللاعبين الصغار من الأكاديمية الذين تنقصهم الخبرة ومنحناهم الفرصة والثقة لتقديم أنفسهم».

وأبدى جالتييه عدم رضاه عن حصول فريقه على المركز الثامن في موسمه الأول بدوري روشن، وأوضح: «هذا المركز غير مقنع، وفقدنا العديد من النقاط، وكان بالإمكان أفضل مما كان».