بسيناريو 95.. جامبا أوساكا يحرم النصر من «آسيا 2»

كرَّر التاريخ نفسه بعد 31 عامًا، وخسر فريق النصر الأول لكرة القدم بطولة قارية داخل دياره مجددًا، بهزيمته أمام منافسه جامبا أوساكا الياباني 1ـ0، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، على ملعب «الأول بارك».

وحقق الفريق الياباني اللقب بفضل الهدف الوحيد الذي سجّله المهاجم التركي دنيز هوميت في الدقيقة 30.

وفي 29 ديسمبر 1995 كان النصر على موعد مع تحقيق بطولة الأندية الآسيوية عندما استضاف المباراة النهائية أمام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. ويومها رفض «الأصفر» التتويج وخسر بقاعدة الهدف الذهبي في الدقيقة 110.

وعاد الفريق العاصمي بعد نحو 3 عقود لخسارة «آسيا 2» بسيناريو مشابه أمام جامبا أوساكا.

وفضلًا عن بطولة 95، خسر النصر لقب كأس الكؤوس الآسيوية 1991ـ1992 بعد مباراتي ذهاب في الرياض وإياب على أرض نيسان الياباني، وباتت «آسيا 2» ثالث بطولة يفرِّط فيها الفريق عبر النهائي.

وعجز «الأصفر» عن زيادة رصيد ألقابه القارية، الذي يتضمن بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الآسيوي 1998.

من جهته، أصبح جامبا أوساكا أول فريق ياباني يحرز البطولة، التي انطلقت عام 2004 بمسمى كأس الاتحاد الآسيوي قبل تغييره إلى «دوري أبطال آسيا 2» بدءًا من نسخة الموسم الماضي.