بالثلاثية الثالثة.. الأهلي يضرب الخلود

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الخلود بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكرر الفريق الغربي النتيجة للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري بعد أن كسب بالنتيجة ذاتها أمام ضمك لحساب الجولة الـ 27، ونيوم في المرحلة الـ18.

ونجح الأهلي في حسم المباراة من الشوط الأول عن طريق الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقة 18، ودوّن الثاني صالح أبو الشامات «20»، وبصم على الثالث الفرنسي إنزو ميو «41».

ورفع «بطل النخبة» رصيده إلى 78 نقطة من 24 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم، فيما تجمد الخلود عند النقطة 32 من 9 انتصارات و5 تعادلات فيما خسر 19.

ويلاقي الأهلي نظيره الخليج الأربعاء المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما يواجه الخلود منافسه الفتح الخميس في ختام منافسات دوري روشن السعودي.