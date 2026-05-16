إنزاجي: السد خيبة الأمل الوحيدة.. ولن أنسى لاجامي

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، رضاه عن مستوى لاعبيه بعد الفوز على نيوم 2ـ0 ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، السبت، متطلِّعًا إلى نهايةٍ جيدةٍ في الجولة الأخيرة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «اللاعبون قدموا أداءً رائعًا، ونيوم لعب من أجل تقديم مباراةٍ جيدةٍ. اعتمدنا الشراسة في الميدان، وأظهرنا نضجًا كبيرًا، وسعينا إلى تسجيل الهدف الثاني مبكِّرًا».

وتابع المدرب الإيطالي: «متوسط أهدافنا في كل مباراةٍ هو ثلاثة، ولقب الدوري لم يُحدَّد بعد، ولا تزال لدينا المباراة المقبلة».

وأثنى مدرب الهلال على لاعبيه السعوديين، وأضاف: «بشكلٍ عامٍّ سعيدٌ باللاعبين السعوديين، فهم أعطوني ثقةً، ومستواهم ممتازٌ. تمبكتي لعب 50 مباراةً بشكلٍ جيدٍ، ومتعب يؤدي بشكلٍ جيدٍ أيضًا في مراكزَ مختلفةٍ، وناصر الدوسري ساعدنا كثيرًا، ومتأسفٌ لأننا افتقدناه بسبب الإصابة، فهو يعطينا توازنًا كبيرًا، ومحمد كنو يتطوَّر».

وواصل إنزاجي حديثه عن اللاعبين السعوديين بالقول: «مندش ومراد قَدِما إلى الفريق متأخرين، والأمر مختلفٌ حينما تلعب في الهلال عن فرقٍ أخرى. دارسي ساعدنا كثيرًا في مركز الظهير، ومنها مباراة الأهلي، والجميع يعطونني الثقة، ويمكن أن أبدأ بعدد لاعبين سعوديين أكثر لأنهم يستحقون المشاركة بصورةٍ أساسيةٍ».

وأكمل المدرب: «لا أريد نسيان علي لاجامي ففي كل مركزٍ أشركته فيه كان يؤدي بشكلٍ جيدٍ، وله قيمته الفنية، وفي كل وقتٍ نحتاج إليه فيه نجده، كذلك الحال مع حمد اليامي، والربيعي الذي ساعدنا في عشر مبارياتٍ في وقت غياب ياسين بونو خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا».

كذلك تطرَّق إنزاجي إلى الفرنسي محمد قادر ميتي، قائلًا: «شارك بشكلٍ جيدٍ، وسعيدٌ بأدائه، وهو يساعدنا، ودائمًا ما يؤدي جيدًا كلما احتجناه».

وعن تقييم فريقه خلال الموسم الجاري، أجاب الإيطالي: «قدَّمنا عملًا جيدًا، وسجلنا 84 هدفًا في الدوري، ونحن من أفضل خطوط الدفاع. لم نخسر سوى لقاء فلومينينسي، لكننا رفعنا اسم السعودية في كأس العالم للأندية».

واستطرد مدرب الهلال: «كنا آخر فريقٍ يُنهي الموسم، وتأخرنا عن باقي الفرق، وخيبة الأمل الوحيدة كانت في مباراة السد، إذ كان يجب أن نلعبها على مباراتين، لكنْ بسبب الظروف أصبحت واحدةً، وقبلها بيومٍ فقدنا مالكوم وكوليبالي، وكان أمرًا مؤسفًا».

واختتم مدرب الأزرق: «إذا قسنا النقاط بالعام الماضي، فنحن أكثر الآن بست نقاطٍ، وأنا سعيدٌ بتدريب الهلال، وحصولي معه على لقب كأس الملك، وآمل أن نكمل ذلك في المباراة المقبلة، وأن تكون نهايةً جيدةً لنا».