حسرة نصراوية

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، لقب بطولة دوري أبطال آسيا2 بعد الخسارة من نظيره جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية 0ـ1 على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض تصوير: يزيد الضويحي