مودريتش يعود بقناع أمام جنوى

عاد اللاعب الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، بشكل مفاجئ، إلى التدريبات مع فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، السبت، ويتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء الأحد، أمام جنوى، لحساب الجولة الـ 37 قبل الأخيرة للدوري.

وكان مودريتش، البالغ 40 عامًا، خضع لعملية جراحية في 27 أبريل الماضي لعلاج كسور في الوجه بعد اصطدام عنيف بالرأس مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس. وسيظهر اللاعب خلال المباراة بقناع واق.

وكان مودريتش يتوقع أنه سيخوض سباقًا مع الزمن للتعافي التام والاستعداد لمباريات كرواتيا في كأس العالم التي تنطلق بعد أقل من شهر لكنه عاد، على عكس التوقعات، بشكل سريع.

وقال ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، في مؤتمر صحافي، السبت: «هذه أخبار جيدة، لوكا جاهز للمشاركة.. لقد تدرب مع الفريق بعد أسبوعين من الغياب، وجرب القناع، وهو جاهز للمشاركة وسينضم إلينا الأحد». وأضاف: «مع ذلك، تعرض سامويل ريتشي لالتواء في الكاحل، وباستثناء اللاعبين الموقوفين، جميع اللاعبين الآخرين بخير».

ورغم أنه سيبلغ 41 عامًا في سبتمبر المقبل، يعتد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق الأكثر ثباتًا في أداء ميلان الموسم الجاري.

وشارك مودريتش في 33 لقاء بالدوري الإيطالي، ومباراتين في كأس إيطاليا، وواحدة في كأس السوبر الإيطالي أحرز خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب بـ67 نقطة بفارق واحدة عن يوفنتوس الثالث.

وسيخسر الفريق مركزه وفرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا في حال تعثره في المباراتين المقبلتين إذ يبتعد بنقطة واحدة عن روما الخامس واثنتين عن كومو السادس. وحسم إنتر ميلان فوزه باللقب مبكرًا.