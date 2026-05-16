بعد الريال.. ألونسو يقود تشيلسي

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع الإسباني تشابي ألونسو ليقود الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم المقبل.

وانفصل النادي اللندني عن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا مطلع يناير الماضي، ثم الإنجليزي ليام روسينيور في أبريل، معتمدًا في المرتين على كالوم ماكفارلين لتولي المهمة بصورة مؤقتة.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، بينها «سكاي سبورتس» و«بي بي سي» عن أن تشيلسي اتفق مع المدرب السابق لريال مدريد الإسباني على قيادة الفريق لمدة أربعة مواسم.

أما ألونسو «44 عامًا»، فبقي بلا نادٍ منذ إقالته من ريال مدريد في يناير، بعد ثمانية أشهر على تعيينه.

ومن المتوقع أن يعلن تشيلسي رسميًا عن التعاقد مع الإسباني حتى عام 2030 خلال الساعات المقبلة، وفقًا للتقارير.

ويأتي هذا التطور عقب خسارة نهائي كأس إنجلترا السبت أمام مانشستر سيتي 0-1، وقبل المباراتين الأخيرتين من الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الفريق اللندني المركز التاسع.

وقاد ألونسو، لاعب الوسط الدولي السابق مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، باير ليفركوزن إلى لقبه الأول في الدوري الألماني من دون أن يتعرض لأي خسارة خلال موسم 2023ـ2024، كما أحرز معه كأس ألمانيا ووصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وسيصبح ألونسو، في حال التعاقد معه، سادس مدرب دائم لتشيلسي منذ انتقال النادي إلى ملكية مجموعة «بلوكو» الأمريكية في مايو 2022، بعد الألماني توماس توخل، جراهام بوتر، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، إنزو ماريسكا وليام روسينيور.