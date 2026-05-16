السلبية الأولى منذ 14 شهرا تسقط النصر

تسبَّب أول صيامي تهديفي منذ 14 شهرًا لفريق النصر الأول لكرة القدم في خسارته لقب دوري أبطال آسيا 2، السبت، أمام جامبا أوساكا الياباني.

وفي نهائي البطولة على ملعب «الأول بارك» عجز النصر عن هز الشباك وخسر بهدف دون رد أمام الفريق الياباني.

وغابت أهداف «الأصفر» للمرة الأولى خلال الموسم الجاري الذي يخوضه تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وللمرة الأولى لا يسجل الفريق العاصمي منذ تعادله السلبي مع الاستقلال الإيراني، 3 مارس 2025، في ذهاب ثمن نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد تلك السلبية، أحرز الفريق هدفًا واحدًا على الأقل في 49 مباراة متتالية قبل التوقف أمام جامبا أوساكا.