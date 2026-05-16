باكنجهام: لم نقدم المأمول.. يايسله: تجاوزنا الصعوبات وحققنا بطولتين

أقر الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم بأن لاعبيه لم يقدموا الأداء المأمول خلال المباراة، مشيرًا إلى أن البداية في الشوط الأول لم تكن بالمستوى المطلوب، رغم تحسن الصورة في الشوط الثاني دون الوصول إلى الأداء المرضي.

وقال: «من الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب، وفي الشوط الثاني تغيرنا ولعبنا أفضل، لكن بشكل عام لم نقدم الأداء المرضي لنا».

وأكد مدرب الخلود أن الهدف الرئيس للموسم تحقق مبكرًا، موضحًا: «في بداية الموسم وضعنا هدفًا واضحًا وهو البقاء في الدوري الممتاز، وقد حققناه قبل نهاية الدوري بجولتين».

وأضاف: «هدفنا الأول كان البقاء بالدوري، وحققناه، كما قمنا بأشياء تاريخية مثل وصولنا لنهائي كأس الملك، وهذا ما يؤهلنا للعب كأس السوبر الموسم المقبل».

ومن جهة أخرى، أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز، معربًا عن فخره بما قدمه اللاعبون خلال المباراة وعلى مدار الموسم، مشيرًا إلى تجاوز الصعوبات وتحقيق بطولتين.

وقال يايسله: «كان فوزًا مستحقًا أمام جمهور رائع جدًا، وأنا فخور جدًا بما قدمه الفريق اليوم وخلال الموسم الجاري، حيث حققنا بطولتين». وأضاف: «واجهنا عدة صعوبات الموسم الجاري، لكننا استطعنا تجاوزها وتحقيق بطولتين».

وغادر المدرب الألماني مبكرًا المؤتمر الصحافي من أجل اللحاق بحفل تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة.