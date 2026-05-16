جيسوس: هزمونا بتسديدة واحدة.. النصر تعرض لضربتين والبكاء لا يفيد

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه تفاجأ بمستوى خصمه جامبا أوساكا الياباني الذي نجح في خطف لقب بطولة دوري أبطال آسيا2 عقب الانتصار على الأصفر العاصمي بنتيجة 1ـ0 السبت.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «هذه مباراة نهائية لا يكسبها سوى فريق واحد. لم نقدم أول 30 دقيقة بشكل جيد لكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة، فيما سجل الخصم من تسديدة واحدة وفاجأنا بمستواه الرائع .نعلم أن الخميس المقبل الذي يصادف الجولة الاخيرة من دوري روشن السعودي هو الموعد الأهم بالنسبة لنا، وفريقنا مرهق بدنيًا وغامرنا بمشاركة كومان وأنجيلو.. هذه أول مباراة لا يسجل فيها فريق النصر أهدافًا، وأهنئ الفريق الياباني، والمنافسة التي أعددنا لها منذ بداية الموسم، تتمثل في لقب الدوري».

وأضاف المدرب البرتغالي: «المتفرج دائمًا لديه رأي، لكنه لا يعرف واقع الفريق. النصر يملك أربعة لاعبي وسط، واللاعب الجاهز الوحيد كان علي الحسن، لذلك اضطررنا لمشاركة سعد الناصر، نحن لم نخسر بسبب مشاركته بل لأننا لم نسجل في بداية المباراة. لعبنا 50 مباراة الموسم الجاري وتبقت لنا مباراة واحدة لتحقيق اللقب والفرق البطلة هي التي تصل إلى النهائيات وتنافس حتى النهاية والآن نجهز أنفسنا لأهم مباراة في الموسم».

واختتم المدرب البرتغالي حديثه: «عدنا من دبي وبعض اللاعبين يعانون من الإنفلونزا لكن ذلك أصبح من الماضي في المباريات الأخيرة خضنا مواجهات كبيرة أمام الشباب، الأهلي، والهلال وهذا أثر على الفريق وتسبب في فقدان عدد من اللاعبين. الآن تبقت لنا مباراة واحدة وأهم تتويج بالنسبة لنا هو الدوري اليوم أردنا الفوز لكننا لم نستطع، وهدفنا الآن هو تجهيز الفريق بدنيًا وليس نفسيًا لأننا جاهزون ذهنيًا. أنا كمدرب فزت وخسرت العديد من المباريات، فهذا جزء طبيعي من عملي، لكن الآن لا يفيد البكاء أو الحسرة نحن نفتقد نحو 50 بالمئة من المجموعة وعلينا تجهيزهم وإعدادهم للمواجهة القادمة. النصر تعرض لضربتين الأولى خسرنا معها هذا اللقب، والثانية ما زالت أمامنا ونعمل على تجهيز الفريق لها. شغلي الشاغل الآن هو العيادة الطبية، تبقت 5 أيام على مباراة تمثل لقبًا مهمًا لنا، واللاعبون متحمسون لها».

وخسر النصر أمام الفريق الياباني بهدف حمل توقيع اللاعب التركي دنيز هوميت في الدقيقة 30.

وتنتظر النصر متصدر جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة مواجهة مهمة الخميس المقبل أمام ضمك، والتي يحتاج فيها إلى الانتصار لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مطارده الهلال الذي يأتي ثانيًا بفارق نقطتين.