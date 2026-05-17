آسيا 2.. اليابانيون يحتفلون

حقَّق فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، السبت، لقب دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على النصر 1ـ0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك في الرياض تصوير: يزيد الضويحي