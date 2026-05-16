ريشة: هدف جامبا صحيح.. وماني وأنجيلو لا يستحقان جزائية

أكد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية» صحة هدف فوز فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم على النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، السبت، كما أيد الحكم الكويتي عبد الله جمالي في رفضه احتساب ركلتي جزاء لـ «الأصفر» خلال اللقاء.

وتحدث ريشة عن هدف المباراة الوحيد قائلًا: «الجبالي، مهاجم جامبا، اختل توازنه وكاد يلمس الكرة بيده لكن هذا لم يحدث، وواصل طريقه بصورة شرعية، ثمَّ مرر إلى زميله ليحرز الهدف».

وأضاف: «كان هناك شك في تسلل صاحب الهدف لكن غرفة VAR أثبتت سلامة موقفه عبر تقنية رسم الخطوط كما ظهر على شاشة الناقل التلفزيوني».

وانطلق التونسي عصام الجبالي بالكرة من منتصف الملعب قبل تمريرها إلى المهاجم التركي دنيز هوميت الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 30 من المباراة، ولم تتغير النتيجة بعد ذلك.

وعن لقطة سقوط السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، داخل منطقة جزاء الفريق الياباني في الدقيقة 68 قال ريشة: «ماني حاول لعب الكرة لكنها أفلتت منه، وفي هذه اللحظة تدخّل منافسه ولمسها ثم تصادم جسداهما، والالتحام طبيعي ولا توجد ركلة جزاء».

وفي الدقيقة 88 سقط البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط النصر، داخل منطقة جزاء جامبا أوساكا هو الآخر، ومجددًا أمر الحكم الكويتي باستمرار اللعب، وهو ما أيّده ريشة.

وشرح المحلل: «أنجيلو هو الذي وضع قدمه أمام منافسه، وأوجد الالتحام بينهما، والحكم اتخذ القرار الصحيح باستمرار اللعب».