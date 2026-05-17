بعد 14 عاما.. سانتاندر يعود إلى «الليجا»

عاد فريق راسينج سانتاندر الإسباني الأول لكرة القدم للعب مع الكبار بعد غياب 14 عامًا أمضاها في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه السبت على ضيفه بلد الوليد 4-1 لحساب الجولة الـ 40.

وحسم سانتاندر عودته إلى «الليجا» قبل مرحلتين على ختام الموسم، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ضامنًا بذلك أحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة إلى دوري الأضواء.

وبإمكان ديبورتيفو لا كورونيا الذي يلعب الإثنين، أن يتفوق على سانتاندر في السباق على الصدارة، لكن لم يعد بإمكان ألميريا الثالث اللحاق به بعد تلقيه هدفين في الدقائق الـ12 الأخيرة في خسارته على ملعبه أمام لاس بالماس 1-2.

وكانت المشاركة الأخيرة لسانتاندر في الدرجة الأولى موسم 2011-2012 حين أنهاه في ذيل الترتيب وهبط، قبل أن يسقط في نهاية موسم 2012-2013 إلى الدرجة الثالثة. وكان الموسم الماضي قريبًا من العودة، لكنه سقط في نصف نهائي ملحق الصعود.