الترجيحية تحبط الزمالك.. اتحاد العاصمة يتوج بـ«الكونفدرالية»

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية، بعد تغلبه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7 على ملعب القاهرة الدولي السبت رغم خسارته بهدف دون رد بعد التعادل في مجموع المباراتين 1-1.

وجاء هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عبر نجمه الفلسطيني عدي الدباغ لكن الفريق فشل في زيادة غلته وخطف اللقب الثالث له في البطولة بعد 2019 و2024.

وبعد نهاية المباراة احتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الزائر 8-7، ليخطف لقبه الثاني في البطولة بعد 2023.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية التي يتوج بها اتحاد العاصمة الموسم الجاري بعد كأس الجزائر الذي فاز به للمرة العاشرة، عقب فوزه على شباب بلوزداد في النهائي.

وضرب اتحاد العاصمة موعدًا في مباراة السوبر الإفريقي ضد الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتنافس عليها الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث يخوضان مباراة الذهاب في الأحد، بمدينة بريتوريا، قبل أن يتجدد الموعد بينهما بالعاصمة الرباط يوم 24 مايو.

وكان الزمالك يأمل أن يمنحه الفوز قوة دفع معنوية في مباراته الأخيرة بالدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، والتي يحتاج فيها إلى نقطة لحسم اللقب للمرة الـ 15.