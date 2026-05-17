إنريكي: ديربي باريس يستحق الترقب

دعا الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى الارتقاء لمعايير النادي، قبل مواجهة ديربي العاصمة أمام باريس إف سي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقبه الخامس تواليًا في الدوري الفرنسي بعد فوزه على أقرب منافسيه، بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي، محققًا بذلك لقبه الـ 12 في 14 عامًا، ومحافظًا على سجله خاليًا من الهزائم في سبع مباريات.

وسيختتم باريس سان جيرمان موسمه برحلة قصيرة إلى باريس إف سي الأحد، قبل أن يبدأ تحضيرات نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي في 30 مايو الجاري، من أجل لقب ثانٍ تواليًا، بعدما توج به الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي السبت: «هذه مباراتنا الأخيرة، نحن أبطال، لكن هدفنا هو الفوز بهذه المباراة.. إنه ديربي، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى أبطال فرنسا.. نحن سعداء بخوض هذه المباراة الأخيرة وكأننا على ملعبنا، ما يعني أننا لسنا مضطرين للسفر».

وأضاف: «قرب الملعبين يجعل هذه المباراة مميزة للغاية.. منافسنا استحق البقاء في الدوري إنه فريق جيد، ونريد أن نقدم أداءً جيدًا ومميزًا وأن نلعب بطموح».