أخضر البولينج ينتزع ذهب الخليجية

انتزع فريق السعودية للبولينج الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق، السبت، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»، رافعًا رصيد البعثة السعودية إلى 53 ميدالية متنوعة.

وجاء تتويج أخضر البولينج بالمركز الأول بعد تحقيقه 5735 نقطة عبر اللاعبين الأمير محمد بن سلطان، وعبد الرحمن الخليوي، وزياد الطويرب، وبندر اليابه، وأحمد أبو الريش، وعبد المجيد العصلاني، ليضمنوا كذلك التأهل إلى منافسات الأساتذة التي تنطلق صباح الأحد.

وفي ألعاب القوى، أحرز عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب السعودي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الوثب الثلاثي، بعدما سجل مسافة بلغت 14.96 متر.

وبذلك رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 53 ميدالية بواقع 21 ذهبية و16 فضية و16 برونزية.

وفي كرة الطاولة، تأهل الثنائي علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي إلى نهائي فردي الطاولة، بعد فوز الخضراوي على زميله خالد الشريف 4ـ3، وتغلب بوشليبي على لاعب قطر 4ـ0، ليضمن الأخضر الذهبية والفضية في المنافسة.

كما بلغ الخضراوي وبوشليبي نهائي الزوجي بعد انسحاب منتخب البحرين بداعي الإصابة، فيما يواجه خالد الشريف وسالم السويلم منتخب البحرين على المركز الثالث.

وفي كرة اليد، افتتح المنتخب السعودي مشواره بفوز كبير على الإمارات 34ـ21 في اللقاء الذي جمعهما بصالة الدحيل الرياضية، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا 14ـ9.

ويلاقي أخضر اليد نظيره البحريني، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من المنافسات.

وفي السنوكر، يواصل عبد الله الشمري وزياد القباني مشاركتهما في منافسات 15 كرة، الأحد، فيما خسر الشمري أمام الإماراتي محمد شهاب في منافسات الفردي.

وخسر المنتخب السعودي للبادل أولى مواجهاته في منافسات الفرق أمام قطر 0ـ3، على أن يواجه منتخب الإمارات، الأحد، في منافسات الرجال والسيدات.