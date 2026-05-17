فيسينج: لم أطمئن إلا بعد صافرة النهاية

كشف الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، عن تأكده من الفوز على النصر فقط بعد إطلاق صافرة النهاية، معبِّرًا عن بالغ سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2 أمام منافسٍ بحجم «الأصفر»، السبت، على ملعب «الأول بارك».

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال المدرب: «لعبنا أمام فريقٍ كبيرٍ، واستطعنا تحقيق الفوز، وما قدمناه عملٌ جيدٌ، وهذا يومٌ عظيمٌ بالنسبة لنا».

وعن اللحظة التي تأكَّد فيها من تحقيق الفوز، أوضح: «الدقيقة 98 هي التي تأكدت فيها بأننا الأبطال، فأمام فريقٍ كبيرٍ يمكن أن تتغيَّر النتيجة في أي لحظةٍ، لذا كانت صافرة الحكم اللحظة الأهم لنا».

وأشار الألماني إلى شعور بعثة الفريق منذ وصولها إلى الرياض بحفاوة الاستقبال، كما أبدى إعجابه بالأجواء التي صاحبت النهائي.

وتابع: «اليوم كانت الأجواء في الملعب رائعةً، والجماهير متحمسةً، وشعرنا باحترامٍ كبيرٍ.. شكرًا لكم».

وأصبح جامبا أوساكا أول فريقٍ ياباني يحرز البطولة، التي انطلقت عام 2004 بمسمَّى كأس الاتحاد الآسيوي قبل تغييره إلى «دوري أبطال آسيا 2» بدءًا من نسخة الموسم الماضي.