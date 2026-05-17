«آسيا 2» تمحو ألم الجبالي في «الشرائع»

عاش التونسي عصام الجبالي، مهاجم فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، ليلةً مظفرةً أمام النصر، السبت، محا بها ذكرياتٍ سيئةً عاشها أمام المنافس ذاته قبل سبعة أعوامٍ.

ووقف اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، وراء هدف فوز جامبا على النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وانطلق الجبالي بالكرة من منتصف الملعب متجاوزًا الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر، ثم تسلَّمها مجدَّدًا بعد مرورها على زميلين له، وهيَّأها إلى المهاجم التركي دينيز هوميت الذي أسكنها شباك «الأصفر» في الدقيقة 30.

واستطاع الفريق الياباني الحفاظ على تقدُّمه بذلك الهدف حتى صافرة النهاية، ليتوَّج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

واحترف التونسي في فريق الوحدة السعودي خلال النصف الثاني من موسم 2018ـ2019، وخاض بقميصه 14 مباراةً، منها واحدةٌ أمام النصر لحساب بطولة الدوري.

واستضاف الوحدة المباراة، 16 مارس 2019، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، ولعبها الجبالي أساسيًّا على الطرف الأيسر للفريق المكَّاوي، وأكملها حتى نهايتها.

وخسر الوحدة أمام النصر في المباراة برباعيةٍ نظيفةٍ، تكفَّل بإحرازها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وسط حسرة الجبالي ورفاقه.

ورحل مهاجم الوحدة بعد نهاية الموسم، ودارت الأيام، وعاد لمواجهة النصر مجدَّدًا بعد سبعة أعوامٍ من بوابة نهائي «آسيا 2»، وهذه المرة مدافعًا عن ألوان جامبا أوساكا.

ورغم استضافة النصر المباراة على ملعب «الأول بارك»، استطاع الجبالي قيادة الفريق للفوز في عقر دار العملاق العاصمي، وانتزع منه اللقب القاري، ماحيًا ذلك الألم الذي علق بذاكرته منذ رباعية الشرائع.