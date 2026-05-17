احتفالات الأهلي.. ساعة ونصف.. و3 بطولات

احتفل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة حيث نظَّم حفلًا جماهيريًّا في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عقب نهاية مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

واستمرَّت الاحتفالات نحو ساعةٍ ونصف الساعة، وجرت وسط حضورٍ جماهيري كبيرٍ، وتضمَّنت استعراض بطولات الأهلي في الموسمين الماضيين، في مقدمتها نسختَا دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.

واستُهلَّ الحفل بأغنية «الراعي الرسمي لأفراحي» للفنان طلال سلامة، إلى جانبٍ عدد من الأغنيات الخاصة بالنادي، ثم تم تقديم اللاعبين، والاحتفال بالكأس، والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير.

وغاب البرازيلي جالينو عن الحفل بسبب الإصابة، فيما وجَّه المدرب الألماني ماتياس يايسله، والسنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، وصالح أبو الشامات رسائل للجماهير خلال فقرات الاحتفال.