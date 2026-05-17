النصر يدخل قائمة صدمات أصحاب الضيافة

سار فريق النصر الأول لكرة القدم على نهج خمسة أنديةٍ بخسارته لقب دوري أبطال آسيا 2 على أرضه، السبت، أمام جامبا أوساكا الياباني.

وتعرَّض الفريق العاصمي لخسارةٍ على ملعب «الأول بارك» أمام جامبا بهدفٍ نظيفٍ في نهائي البطولة القارية.

واستُحدثت البطولة عام 2004 بمسمَّى كأس الاتحاد الآسيوي، ثم دخلت حقبة «دوري أبطال آسيا 2» بدءًا من النسخة الماضية.

ولُعِب نهائي أول خمس نسخٍ منها بنظام الذهاب والإياب، فيما أصبحت تُحسم من مباراةٍ واحدةٍ انطلاقًا من عام 2009 بإجمالي 17 نسخةً.

وجرت نهائيات بعض تلك النسخ الـ 17 على ملاعبَ محايدةٍ، وبعضها الآخر على أرض أحد طرفي المباراة.

وجمعت مباراةٌ نهائيةٌ واحدةٌ منها بين فريقين من البلد نفسه، وحدث ذلك عام 2013 حين تبارى الكويت والقادسية.

وأمام منافسين من الخارج، خسر أصحاب الضيافة في النهائي سبع مرَّاتٍ، آخرهم النصر.

وقبل «الأصفر»، خسر أمام الزوَّار كلٌّ من القادسية الكويتي 2010، وأربيل العراقي 2012، واستقلال دوشنبه الطاجيكي 2015 و2017، وكوالالمبور سيتي الماليزي 2022، ولايون سيتي سيلورز السنغافوري 2025.

وتلقَّى القادسية الخسارة من الاتحاد السوري «أهلي حلب حاليًّا»، وأربيل من الكويت، واستقلال دوشنبه من جوهور دار التعظيم الماليزي والقوة الجوية العراقي على الترتيب، وكوالالمبور سيتي أمام السيب العماني، ولايون سيتي سيلورز أمام الشارقة الإماراتي.